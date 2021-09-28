«Никто не понимает». В ФАР объяснили, что тормозит закон о коммерческом туризме

Тема разграничения любительского и спортивного туризма, и отделения его от коммерческого обсуждается в России уже 15 лет, однако работает лишь один документ, сказал на пресс-конференции в НСН старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников.

«Эта тема обсуждается 15 лет. У нас в 2006 году 11 человек замерзли на Эльбрусе, была самая массовая гибель, и с того момента возникла дискуссия касательно того, как регулировать сферу коммерческих восхождений. Эта сфера относительно молодая, ей порядка 20 лет у нас в стране. Тогда началась работа, как нам разграничить любительский и спортивный туризм, и отделить его от коммерческого. Это было неотрегулировано. К сожалению, вся эта работа поддерживается только таким масштабными несчастными случаями. Единственное, что нам с коллегами удалось сделать, - разработать профстандарт «инструктор-проводник». Его разработало еще министерство культуры и туризма, которое потом расформировали. Там порядка 16 видов активностей прописаны – и на мотоциклах, и на лошадях, и на воде, и в горах. Это пока единственный документ, который более-менее принят в финальном виде», - сказал Овчинников.

По его словам поправки в федеральный закон приняты, но никто не понимает, как они будут работать.

«Что касается ситуации с поправками в федеральный закон, они были приняты, но сейчас из-за смены правительства они находятся без подзаконных актов. С 1 июля они должны вступить в силу, но никто ни в Ростуризме, ни в Минэкономразвития не понимает, как эти документы будут работать», - пояснил старший координатор ФАР.

