«Это боль отрасли!» Организаторы туров жалуются на засилие гидов-самоучек

Не прошедшие никакой аттестации гиды уверены, что могут водить туристов в горы, и наносят большой удар по отрасли, сказала на пресс-конференции в НСН Юлия Григорьева.

Главной проблемой отрасли экстремального туризма являются непрофессиональные гиды, заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева.

«Люди пытаются понять, кому действительно довериться. Непрофессиональные гиды – это боль отрасли. Очень много гидов-самоучек, которые не прошли никакой аттестации и никакой школы даже внутри компании, но считают, что готовы повести группу. А на самом деле это большой труд и большая ответственность. Не все и не всегда это понимают, и это, конечно, большой удар по всей отрасли, когда происходят такие случаи. Если даже не доходит до трагедии, это выносится на информационные ресурсы и подрывается доверие ко всем организаторам туров», - сказала Григорьева.

При этом она подчеркнула, что самый главный вопрос – кто будет аттестовать гидов, определять, кто готов, а кто нет.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Туризм
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