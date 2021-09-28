«Это боль отрасли!» Организаторы туров жалуются на засилие гидов-самоучек
28 сентября 202114:31
Михаил Мустафаев
Не прошедшие никакой аттестации гиды уверены, что могут водить туристов в горы, и наносят большой удар по отрасли, сказала на пресс-конференции в НСН Юлия Григорьева.
Главной проблемой отрасли экстремального туризма являются непрофессиональные гиды, заявила на пресс-конференции в НСН исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева.
«Люди пытаются понять, кому действительно довериться. Непрофессиональные гиды – это боль отрасли. Очень много гидов-самоучек, которые не прошли никакой аттестации и никакой школы даже внутри компании, но считают, что готовы повести группу. А на самом деле это большой труд и большая ответственность. Не все и не всегда это понимают, и это, конечно, большой удар по всей отрасли, когда происходят такие случаи. Если даже не доходит до трагедии, это выносится на информационные ресурсы и подрывается доверие ко всем организаторам туров», - сказала Григорьева.
При этом она подчеркнула, что самый главный вопрос – кто будет аттестовать гидов, определять, кто готов, а кто нет.
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28 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru