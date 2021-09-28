«Нянька для экстремалов». В Госдуме заявили о необходимости закона о безопасности туристов

В России остается неурегулированной деятельность в сфере экстремального туризма, и этим вопросом придется заниматься новой Госдуме, заявила на пресс-конференции в НСН депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб.

«Группа депутатов, озабоченных гибелью туристов на маршрутах, тем, что люди на «ватрушках» разбиваются и фактической неурегулированностью этой деятельности – она является развлекательной или туристической, а также отсутствием «одной няньки» в этой области, готовила законопроект, который, к сожалению, не прошел положительный отзыв в правительстве. Мы понимаем, что Минкультуры довольно сложно разобраться с восхождением на горные пики или с погружением у глубины. Мы вынуждены были доработать законопроект, он вновь не прошел и мы его пока отозвали, но, я предполагаю, что Госдуме восьмого созыва придется этим заниматься», - сказала Бессараб.

В конце сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В результате пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

