«Здесь нет кнопки Escape!» Туристов призвали перестать считать горы походом в парк развлечений

Для того, чтобы подниматься в горы, туристы должны быть обязательно физически подготовлены, поскольку проблемы одного могут стать проблемой всей группы, сказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева.

«Если говорить про горы, конечно, нужно пройти подготовку. Туры же бывают разные. Одни не требуют подготовки, и риск там минимальный, такой же, как выйти в лес за грибами, даже меньше. Если говорить про восхождения в горы, мы настаиваем, что нужна подготовка, и очень серьезно с людей спрашиваем. Понятно, что есть коммерческий интерес, нужно заработать и собрать группу побольше, но это не перевешивает. Все-таки один человек не готовый в группе – это минус вся группа, по сути. Потому что, если он не справился, не справилась вся группа, нужно его спускать и что-то делать. Здесь очень важна физическая подготовка туристов. Это не прогулка. Должна быть готова и сердечно-сосудистая система, и опорно-двигательный аппарат, это очень важно», - сказала Григорьева.

Со своей стороны, старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников отметил, что многие воспринимают поход в горы как аттракцион, не понимая, что там нельзя «нажать кнопку возврата назад».

«Люди пока это воспринимают, как парк аттракционов, где вокруг тебя гиды, которые должны тебя развлекать и заводить. Но горы – это не стадион и не компьютерная игра. Здесь кнопочку Escape (клавиша, предназначенная для возврата к предыдущему состоянию – прим. НСН) не нажмешь. Если ты до седловины на высоте 5300 добрался, то не можешь через пять минут оказаться внизу на поляне, так не бывает. Тебе придется тяжело, с одышкой и головной болью, превозмогая холод спускаться вниз. А многие это не понимают», - подчеркнул Овчинников.

