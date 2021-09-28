«Окно закрылось». Гиды и инструкторы могут ответить за трагедию на Эльбрусе

Гиды не ушли с маршрута и бились до последнего, однако забыли, что на Эльбрусе может «закрыться окно», сказал на пресс-конференции в НСН Иван Тетерин.

Гиды и инструкторы, работавшие с группой туристов во время недавней трагедии на Эльбрусе, могут быть привлечены к ответственности, заявил на пресс-конференции в НСН депутат Госдумы, экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС Иван Тетерин.

«Инструктор в конечном итоге тоже принимает решение. Те группы, которые не вышли на маршрут, сделали это правильно, потому что погодные условия были не прогнозируемые. А вообще прогноз давался на ветер до 60 м/с. Представьте себе – у нас при скорости больше 20 м/с ветер уже считается штормовым и авиация не летает. А 40 м/с и выше – это уже ураганный ветер, с которым они и столкнулись на Эльбрусе. Я разговаривал с гидом, он сказал, что вроде бы появилось окно. Но надо же помнить о том, что на Эльбрусе окно может продолжаться всего несколько минут. Также здесь большие вопросы по допуску инструкторов и гидов. Конечно же, следствие даст на это ответы. Вместе с тем я хочу сказать, что они бились до последнего, никто из них не ушел с маршрута, хотя разные утверждения были», - сказал Тетерин.
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В конце сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В результате пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Организатор восхождения задержан, он дал признательные показания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыТуристыЭльбрус
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