«Окно закрылось». Гиды и инструкторы могут ответить за трагедию на Эльбрусе

В конце сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В результате пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Организатор восхождения задержан, он дал признательные показания.

