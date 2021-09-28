«Колоссальная нагрузка!» Названо ежегодное количество жертв Эльбруса
Количество покорителей Эльбруса увеличилось с 7 до 15 тысяч человек в год, сообщил на пресс-конференции в НСН Алексей Овчинников.
Сегодня наблюдается существенный рост восхождений на Эльбрус, при этом в год там стабильно гибнут 15-20 человек, сообщил на пресс-конференции в НСН старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Овчинников.
«Сейчас в год восходит примерно 15 тысяч человек на Эльбрус. Раньше было 7 тысяч, то есть мы говорим о существенном росте. Поскольку сезон длится три месяца, получается примерно 5 тысяч человек в месяц в сезон. При этом есть пиковые дни, когда по 400-500 человек восходит с двух сторон – с севера и юга, и колоссальная нагрузка на инфраструктуру и на саму гору. Статистически стабильно 15-20 человек погибает в год, по данным МЧС. И в этом плане мы всегда говорим, что Эльбрус – опасная гора. Понятно, что многие гибнут поодиночке, по двое, это теряется в общем новостном потоке и мы видим только крупные трагедии. Каждый месяц в сезон 2-3-4 человека гибнут в неделю. Не только граждане России, но и иностранцы. От горной болезни, от переохлаждения, от разных причин», - сказал Овчинников.
В конце сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В результате пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.
Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.
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