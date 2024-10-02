4.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Слепые, но с гаджетами: Почему дети массово теряют зрение?»

В СМИ появилась ужасающая статистика результатов исследования китайских ученых о близорукости среди молодежи. Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у подростков. На первом месте находится Япония, где от миопии — близорукости — страдают почти 86% детей и подростков. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%). Офтальмологи подтверждают рост распространения миопии во всем мире и объясняют ее использованием гаджетов.

По словам российских врачей, 80% их пациентов — это школьники с начинающейся или продолжающейся близорукостью. И год от года их число растет. Эксперты утверждают, что к 2050 году близорукость может стать эпидемией в России.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Каковы тенденции распространенности миопии среди детей и подростков в России?

Что сегодня становится главной причиной потери зрения?

Как сегодня сохранить зрение ребенку?

На сколько серьезна проблема гаджетозависимости?

Какие психологические проблемы вызывают гаджеты и чрезмерное их использование?

Как родителю отучить ребенка от гаджета?

Участники пресс-конференции:

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина

Клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.

Приглашены:

Депутаты ГД РФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

