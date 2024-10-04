«Гигиена использования гаджетов»: Тумусов раскрыл рекомендации Минздрава для школ
В новых рекомендациях Минздрава РФ появилось правило «20, 20, 20», подразумевающее перерыв после 20 минут использования интерактивного экрана, сказал НСН Федот Тумусов.
Минздрав России выпустил приказ, в котором расписана гигиена использования гаджетов и интерактивных экранов в школах, рассказал в пресс-центре НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
«Объемы ухудшения зрения у детей сегодня принимают угрожающие размеры. Параллельно у нас есть проблема зависимости от гаджетов, когда дети постоянно сидят за компьютерами или с телефонами. Эта проблема тоже пугает. Это два взаимосвязанных процесса. Госдума приняла закон, который запрещает использование гаджетов во время уроков. Этот закон вступил в силу с 1 сентября. Также Минздрав РФ выпустил приказ, в котором утвердил рекомендации по использованию интерактивных досок и гаджетов, в приказе прописаны правила, своеобразная гигиена их использования. Были установлены нормативы, например, использование экрана должно занимать определенное время. Самое меньшее время использования прописано в рекомендациях для младших классов, далее оно чуть возрастает, но не превышает четырех часов. Кроме того, нельзя использовать более двух интерактивных досок. Есть еще правило «20, 20, 20», подразумевающее перерыв после 20 минут использования интерактивного экрана», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день свыше 30% детей школьного возраста страдают близорукостью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru