«Внимание как у рыбки!»: Психолог призвала не давать гаджеты детям до трех лет

Ребенку нужно давать возможность изучать окружающий мир с помощью всех органов чувств, потому что в реальной жизни не бывает так, чтобы картинка менялась каждые шесть секунд, заявила в пресс-центре НСН линический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.