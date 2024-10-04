Грозит последствиями: Офтальмолог развеяла миф о том, что очки портят зрение детей

Если зрение ребенка не будет вовремя скорректировано очками или контактными линзами, то это может привести к тому, что во взрослом возрасте ничего исправить уже не получится, сказала в пресс-центре НСН врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина.

