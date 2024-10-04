«Растет выявляемость»: Более 30% школьников страдают от близорукости
В России в последнее время улучшилась выявляемость близорукости как у детей, так и у взрослых, рассказала НСН Анна Семакина.
На сегодняшний день свыше 30% детей школьного возраста страдают близорукостью, заявила в пресс-центре НСН врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина.
«За последние годы отрицательная динамика, статистика говорит о том, что близорукость у детей (особенно школьного возраста) растет. Если раньше это было около 13%, то сейчас она достигает 30%. В некоторых возрастных группах - вплоть до 50%. Россия вышла на третье место, но это не всегда говорит о том, что близорукость высокая в данной стране, потому что статистика - вещь относительная и достаточно капризная. Из положительных новостей: к счастью, в России хорошо работает выявляемость близорукости, поскольку сейчас некоторые пациенты узнают о близорукости уже в 50-55 лет, потому что ни разу за эти годы не обращались к офтальмологу», - сказала собеседница НСН.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила НСН, что главный фактор развития близорукости сегодня – это в 80-90% случаев генные мутации, и только потом уже идет неправильный образ жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вовка, завязывай с юмором»: Винокур рассказал, что Добрынин советовал ему петь
- Лукашенко: Моя главная задача - не допустить втягивания Белоруссии в войну
- Председателя диссертационного совета вуза в Воронеже отправили в СИЗО за взятки
- «Дом-книжку» СЭВ на Новом Арбате признали аварийным
- Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище
- Лукашенко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины
- Дэвид Гилмор поклялся никогда больше не выступать c Роджером Уотерсом
- Евросоюз приостановил встречи высокого ранга с руководством Грузии
- В Ярославле арестовали похитителя кенгуру
- СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru