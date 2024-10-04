«Растет выявляемость»: Более 30% школьников страдают от близорукости

В России в последнее время улучшилась выявляемость близорукости как у детей, так и у взрослых, рассказала НСН Анна Семакина.

На сегодняшний день свыше 30% детей школьного возраста страдают близорукостью, заявила в пресс-центре НСН врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика Анна Семакина.

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«За последние годы отрицательная динамика, статистика говорит о том, что близорукость у детей (особенно школьного возраста) растет. Если раньше это было около 13%, то сейчас она достигает 30%. В некоторых возрастных группах - вплоть до 50%. Россия вышла на третье место, но это не всегда говорит о том, что близорукость высокая в данной стране, потому что статистика - вещь относительная и достаточно капризная. Из положительных новостей: к счастью, в России хорошо работает выявляемость близорукости, поскольку сейчас некоторые пациенты узнают о близорукости уже в 50-55 лет, потому что ни разу за эти годы не обращались к офтальмологу», - сказала собеседница НСН.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила НСН, что главный фактор развития близорукости сегодня – это в 80-90% случаев генные мутации, и только потом уже идет неправильный образ жизни.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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