«Округляются глаза»: Тревожным людям посоветовали не читать новости

Наш мозг не приспособлен переваривать такое количество информации, с которым мы сталкиваемся каждый день, поэтому тревожным людям стоит отказаться от чтения новостей, сказала НСН Александра Изюменко.

Родители должны интегрировать в жизнь ребенка социальное взаимодействие, чтобы у него не начала развиваться зависимость от гаджетов, заявила в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.

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«Очень важно понимать, что ваш ребёнок делает в гаджете и зачем. Очень важно создавать безопасную среду, когда ребёнок находится в гаджете. Необходимо говорить о правилах безопасности в интернете, вести с ребенком просветительскую работу. Если родители не хотят, чтобы их ребёнок в 14-15 лет истерично себя вел, когда у него отключается телефон, то родители должны с малолетства интегрировать в жизнь ребенка социальное взаимодействие: кружки, секции, других детей. Ребенок должен уметь дружить не только в интернете, но и в жизни», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, людям с тревожными расстройствами следует отказаться от чтения новостей.

«Когда ко мне приходят люди с высокой тревожностью, я им предлагаю отписаться от всех новостных каналов. Ради эксперимента советую даже не смотреть телевизор. У взрослых женщин округляются глаза и они спрашивают: «А как? А что со мной будет, если я не узнаю, что в я Таиланде наводнение?» И правда, мы настолько в этой цифровой среде, что нам кажется, что без этого всего мы будем как без рук. Особенно сложно журналистам, потому что они живут внутри новостей, это их работа. Но тревога от такого количества новостей колоссальная. Наш мозг не приспособлен переваривать такое количество информации, с которым мы сталкиваемся каждый день», - отметила эксперт.

Ранее Изюменко заявила «Радиоточке НСН», что детям до трех лет не стоит давать гаджеты для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию.

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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