«Округляются глаза»: Тревожным людям посоветовали не читать новости

По ее словам, людям с тревожными расстройствами следует отказаться от чтения новостей.



«Когда ко мне приходят люди с высокой тревожностью, я им предлагаю отписаться от всех новостных каналов. Ради эксперимента советую даже не смотреть телевизор. У взрослых женщин округляются глаза и они спрашивают: «А как? А что со мной будет, если я не узнаю, что в я Таиланде наводнение?» И правда, мы настолько в этой цифровой среде, что нам кажется, что без этого всего мы будем как без рук. Особенно сложно журналистам, потому что они живут внутри новостей, это их работа. Но тревога от такого количества новостей колоссальная. Наш мозг не приспособлен переваривать такое количество информации, с которым мы сталкиваемся каждый день», - отметила эксперт.

Ранее Изюменко заявила «Радиоточке НСН», что детям до трех лет не стоит давать гаджеты для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию.

