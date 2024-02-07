08.02.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сделано в Китае. Что ждет российский авторынок в 2024 году?»



Продажи легковых автомобилей в России выросли на 77%, такую динамику по итогам января 2024 года зафиксировал «Автостат». Всего было продано более 80 тыс. машин. Высокой динамикой продаж отметились в России китайские компании. К примеру, продажи Haval выросли сразу на 133,7%, до 9620 единиц. Также за месяц россияне купили 8998 машин Geely (+159,7%).

Единственным «ушедшим» брендом, который смог удержаться в топ-10 самых популярных автомобильных марок в России, стала корейская Kia. В 2024 году в России ожидается старт продаж от 30 до 45 новых моделей брендов из Китая. Как следствие, растет конкуренция между китайскими производителями, которые в борьбе за потребителя вступят в ценовые войны друг с другом.



Чего ожидать от российского авторынка в феврале 2024 года?



Каковы прогнозы на весну?



Какие новые китайские бренды придут на российский рынок?



Как приход новых китайцев отразятся на цена?



Какие автомобили сегодня самые быстро продаваемые в России?



Какова на сегодняшний день ситуация с комплектующими?



Какова ситуация на вторичном рынке?



Участники пресс-конференции:



руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев;



вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте nsn.fm



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 5945437



Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



