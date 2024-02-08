«Фантастическая цифра»: В 2024 году Китай собирается продать 1,3 млн авто в России

«Основные китайские автомобильные игроки собираются выводить на российский рынок новые бренды уже в ближайшее время. На мой взгляд, на цены будет давить история с тем, что китайцы на этот год запланировали продать фантастическое количество автомобилей в России. Согласно моим подсчетам, китайские концерны собираются реализовать на российском рынке в 2024 году 1 миллион 300 автомобилей. В прошлом году продали 550 тысяч машин. Большинство китайцев пока не понимают, что это совершенно нереальная история, даже если будет снижение цены. Она должна очень существенно упасть, чтобы перетащить потребителей со вторичного рынка на первичный», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.

