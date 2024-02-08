«Фантастическая цифра»: В 2024 году Китай собирается продать 1,3 млн авто в России
В 2023 году в России было продано 550 тысяч китайских автомобилей, заявил в пресс-центре НСН Олег Мосеев.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в пресс-центре НСН заявил, что китайским автомобильным производителям не удастся реализовать в России запланированные больше миллиона машин в 2024 году.
«Основные китайские автомобильные игроки собираются выводить на российский рынок новые бренды уже в ближайшее время. На мой взгляд, на цены будет давить история с тем, что китайцы на этот год запланировали продать фантастическое количество автомобилей в России. Согласно моим подсчетам, китайские концерны собираются реализовать на российском рынке в 2024 году 1 миллион 300 автомобилей. В прошлом году продали 550 тысяч машин. Большинство китайцев пока не понимают, что это совершенно нереальная история, даже если будет снижение цены. Она должна очень существенно упасть, чтобы перетащить потребителей со вторичного рынка на первичный», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В селе Сушаны под Брянском нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
- Актер Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
- Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
- Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года
- Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
- ЦИК отказал Малинковичу и Надеждину в регистрации кандидатами в президенты
- МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
- Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
- Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных
- Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru