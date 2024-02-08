Слабые продажи автомобилей «Москвич» связали с плохим маркетингом
Причинами небольших продаж «Москвича» в 2023 году стали завышенная цена и не очень качественная реклама, заявил в пресс-центре НСН Олег Мосеев.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в пресс-центре НСН заявил, что в январе 2024 года дела у российского автопроизводителя «Москвич» пошли в гору.
«Москвич» по прошлому году отчитался о том, что они произвели 31 тысячу автомобилей, при этом продано было 13 тысяч. Возникает риторический вопрос, ответ на который кроется в восприятии автомобиля на рынке. Зачастую это проблема не в восприятии качества автомобиля, а в не очень качественном маркетинге со стороны «Москвича». Плюс, конечно, завышенная цена на автомобили. В январе дела у «Москвича» пошли существенно лучше. Посмотрим, что будет дальше, планы их стали реальнее», - сказал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне взяли более 932 тысяч автокредитов, что на 70% превышает показатели 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
- Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года
- Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
- ЦИК отказал Малинковичу и Надеждину в регистрации кандидатами в президенты
- МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
- Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
- Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных
- Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»
- Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
- Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от гражданства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru