Слабые продажи автомобилей «Москвич» связали с плохим маркетингом

«Москвич» по прошлому году отчитался о том, что они произвели 31 тысячу автомобилей, при этом продано было 13 тысяч. Возникает риторический вопрос, ответ на который кроется в восприятии автомобиля на рынке. Зачастую это проблема не в восприятии качества автомобиля, а в не очень качественном маркетинге со стороны «Москвича». Плюс, конечно, завышенная цена на автомобили. В январе дела у «Москвича» пошли существенно лучше. Посмотрим, что будет дальше, планы их стали реальнее», - сказал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне взяли более 932 тысяч автокредитов, что на 70% превышает показатели 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

