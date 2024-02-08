В России в 2023 году продали на 67% больше автомобилей, чем годом ранее
Доля китайских автомобилей на российском рынке во второй половине 2023 года достигла 60%, заявил в пресс-центре НСН Олег Мосеев.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев подвел в пресс-центре НСН итоги по продажам автомобилей в 2023 году.
«Прошлый год по легковому сегменту закончили с показателем 1,067 млн автомобилей, что на 67% больше, чем в 2022 году. С этим все понятно, так как в 2022 году была сильная просадка. При этом, надо обратить внимание на вторую половину года, когда решили проблемы с дефицитом. По показателям вторая половина 2023 года гораздо лучше первой. Доля китайских автомобилей на российском рынке во второй половине 2023 года - 60%», - сказал он.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru