«Lada и китайцы»: Назван топ-3 самых популярных в России автомобилей

«Если брать январь, то мы видим существенный рост, аж на 69%, по сравнению с январем 2023 года. По сравнению с декабрем 2023 года январь 2024 года сократился на 31%, но это в рамках длинных статистических погрешностей, так как январь всегда уступает декабрь в продажах. Lada по-прежнему у нас на первом месте, но китайцы все равно удерживают свою долю. В январе мы наблюдаем изменения среди китайцев: Haval и Geely обогнали Chery, которая переместилась на третье место, хотя была лидером», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.

