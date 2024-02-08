«Lada и китайцы»: Назван топ-3 самых популярных в России автомобилей

В начале 2024 года китайские Haval и Geely обогнали Chery, которая долгое время была лидером продаж в России, заявил в пресс-центре НСН Олег Мосеев.

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в пресс-центре НСН заявил, что в январе 2024 года на российском авторынке было продано на 69% больше машин, чем в январе 2023 года.

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«Если брать январь, то мы видим существенный рост, аж на 69%, по сравнению с январем 2023 года. По сравнению с декабрем 2023 года январь 2024 года сократился на 31%, но это в рамках длинных статистических погрешностей, так как январь всегда уступает декабрь в продажах. Lada по-прежнему у нас на первом месте, но китайцы все равно удерживают свою долю. В январе мы наблюдаем изменения среди китайцев: Haval и Geely обогнали Chery, которая переместилась на третье место, хотя была лидером», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.

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ФОТО: РИА Новости
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