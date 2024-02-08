«Lada и китайцы»: Назван топ-3 самых популярных в России автомобилей
В начале 2024 года китайские Haval и Geely обогнали Chery, которая долгое время была лидером продаж в России, заявил в пресс-центре НСН Олег Мосеев.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в пресс-центре НСН заявил, что в январе 2024 года на российском авторынке было продано на 69% больше машин, чем в январе 2023 года.
«Если брать январь, то мы видим существенный рост, аж на 69%, по сравнению с январем 2023 года. По сравнению с декабрем 2023 года январь 2024 года сократился на 31%, но это в рамках длинных статистических погрешностей, так как январь всегда уступает декабрь в продажах. Lada по-прежнему у нас на первом месте, но китайцы все равно удерживают свою долю. В январе мы наблюдаем изменения среди китайцев: Haval и Geely обогнали Chery, которая переместилась на третье место, хотя была лидером», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
- ЦИК отказал Малинковичу и Надеждину в регистрации кандидатами в президенты
- МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
- Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
- Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных
- Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»
- Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
- Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от гражданства РФ
- ФСБ рассекретила сведения о расправе над членами «Молодой гвардии» в годы ВОВ
- Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru