«Дешевле не бывает»: Названы преимущества автомобилей Lada для россиян

По его словам, в 2023 году сильно выросли кредитные ставки, поэтому россияне купили нет так много машин. В случае снижения ставок продажи автомобилей вырастут, отметил Хайцеэр.

«Люди, может быть, покупали бы больше автомобилей, если бы не огромная кредитная ставка. Думаю, объемы продаж будут расти. В 2023 году мы даже увидели какое-то снижение цены и какую-то конкуренцию между автопроизводителями. Если сравнивать состояние рынка по странам происхождения, то тут все совершенно очевидно: это Китай, «АвтоВАЗ» и уменьшающиеся объемы параллельного импорта», - заключил эксперт.

Ранее Хайцеэр в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей.

