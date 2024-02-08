«Дешевле не бывает»: Названы преимущества автомобилей Lada для россиян
Людям нужны четыре колеса, новая машина и более-менее доступное обслуживание, поэтому они выбирают Lada, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил, что россияне продолжат в 2024 году покупать автомобили Lada.
«Я думаю, в 2024 году будет расти Lada, в основном это будет происходить за счет дешевого сегмента. Мы знаем, что там появились новые, более дорогие модели, однако балом будет править Lada Granta, потому что люди будут выбирать более дешевое. Тут не стоит вопрос о безопасности, тут речь идет просто о четырех колесах. Lada не может похвастаться хорошим краш-тестом, но людям нужны четыре колеса, новая машина, более-менее доступное обслуживание. Здесь заменить «АвтоВАЗ» практически невозможно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в 2023 году сильно выросли кредитные ставки, поэтому россияне купили нет так много машин. В случае снижения ставок продажи автомобилей вырастут, отметил Хайцеэр.
«Люди, может быть, покупали бы больше автомобилей, если бы не огромная кредитная ставка. Думаю, объемы продаж будут расти. В 2023 году мы даже увидели какое-то снижение цены и какую-то конкуренцию между автопроизводителями. Если сравнивать состояние рынка по странам происхождения, то тут все совершенно очевидно: это Китай, «АвтоВАЗ» и уменьшающиеся объемы параллельного импорта», - заключил эксперт.
Ранее Хайцеэр в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей.
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