01.03.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Санкции против России: новых иностранных автомобилей не будет».

Спецоперация на Донбассе повлияла не только на российский фондовый рынок, автомобильный рынок тоже стало штормить. Дилеры сообщили, что автомобили на фоне падения национальной валюты могут подорожать в марте-апреле на 10-15%. Ожидается резкий дефицит предложения на рынке новых авто и машин с пробегом. Это вызвано неопределенной ситуацией на валютном рынке и геополитической обстановкой.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, какие автомобили возможно будет купить в России, по каким ценам и как скоро рынок восстановится.

Участники пресс-конференции:

Бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов;

Основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



