«Через месяц-два»: В России готовятся к дефициту автомобилей
Экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев отметил, что на данный момент дефицита автомобилей нет.
О дефиците автомобилей в России речи не идет, отмечается снижение спроса, заявил бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН.
«В январе мы получали на склад 10 автомобилей, продавали 100 автомобилей, сейчас получаем 20 и продаем 20. Нет спроса на 100. Назвать текущую ситуацию дефицитом я бы не назвал. У нас нет задачи 100 машин держать на складе. Есть конкретный спрос – есть конкретное предложение. Нет дефицита автомобиля в том смысле, что ты не можешь купить автомобиль. Я не слышал о закрытии какого-то салона, потому что закончились автомобили», - отметил он.
С ним согласился основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев, который в пресс-центре НСН подтвердил, что на данный момент проблем с наличием автомобилей нет, но прошло слишком мало времени.
«Прошло семь дней, с принятия решения об отгрузке прошло пять дней. Автомобили пока есть в наличии у дилеров и происзводителей. Если ситуация не разрешится, то о каком-то глобальном дефиците мы сможем говорить через месяц-два. Сейчас это вопрос преждевременный», - добавил он.
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