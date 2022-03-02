«Через месяц-два»: В России готовятся к дефициту автомобилей

С ним согласился основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев, который в пресс-центре НСН подтвердил, что на данный момент проблем с наличием автомобилей нет, но прошло слишком мало времени.

«Прошло семь дней, с принятия решения об отгрузке прошло пять дней. Автомобили пока есть в наличии у дилеров и происзводителей. Если ситуация не разрешится, то о каком-то глобальном дефиците мы сможем говорить через месяц-два. Сейчас это вопрос преждевременный», - добавил он.

