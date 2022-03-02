Корея, Китай, «Лада»: Назван «худший» сценарий для авторынка России

Ситуация на российском авторынке нормализуется после окончания военной операции на Украине, заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН. Ранее стало известно, что иностранные производители приостанавливают поставки в РФ и работу предприятий на фоне объявления санкций и скачка валютных курсов.

«Самый худший вариант, который можно предположить – это рынок станет корейско-китайским, плюс «Лада», хотя там тоже есть вопросы. Я думаю, что до такого сценария мы вряд ли дойдем. Я не думаю, что это закончится после длинных выходных. Давайте смотреть правде в глаза – ситуация начнет нормализовываться через какое-то время после того, что сейчас происходит на Украине», - отметил Мосеев.

Российский рынок не останется без иностранных автомобилей, заявил ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН. По его словам, на ситуацию влияют не санкции, а неопределенность с курсом валют, а приостановки носят временный характер.

