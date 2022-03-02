Корея, Китай, «Лада»: Назван «худший» сценарий для авторынка России
Экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев уверен, что российский авторынок вернется к своему прежнему виду не сразу.
Ситуация на российском авторынке нормализуется после окончания военной операции на Украине, заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН. Ранее стало известно, что иностранные производители приостанавливают поставки в РФ и работу предприятий на фоне объявления санкций и скачка валютных курсов.
«Самый худший вариант, который можно предположить – это рынок станет корейско-китайским, плюс «Лада», хотя там тоже есть вопросы. Я думаю, что до такого сценария мы вряд ли дойдем. Я не думаю, что это закончится после длинных выходных. Давайте смотреть правде в глаза – ситуация начнет нормализовываться через какое-то время после того, что сейчас происходит на Украине», - отметил Мосеев.
Российский рынок не останется без иностранных автомобилей, заявил ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН. По его словам, на ситуацию влияют не санкции, а неопределенность с курсом валют, а приостановки носят временный характер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов
- Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие
- Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России
- Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
- Глава МИД Австрии рассказал о новых санкциях ЕС против России
- Делегация РФ вечером прибудет на место встречи с Украиной
- СМИ: Владелец «Спартака» Федун потерял до 80% состояния
- Газ в Европе побил исторический рекорд, достигнув $2227 за тысячу кубометров
- DHL приостановила доставку грузов в Россию
- МВД лишило паспорта РФ продюсера «Орла и Решки» Крапивину после высказываний об Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru