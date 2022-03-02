«Плохая затея»: Автоэксперт объяснил, почему не стоит спешить с покупкой машин

Резкого роста цен на автомобили не произошло, есть только единичные случаи,заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН.

«Одна компания подняла цены на 10%, на второй день на 20% подняли, потом на 40% за три дня. Народ перестал покупать. Мне присылают регулярно фото ценников: Solaris за 2,95 миллиона, а УАЗ Патриот за 3,7 миллиона. Я не знаю, у кого в голове там и что случилось. Вероятно, кто-то решил, что есть люди, которые покупали доллар по 193 в «Тинькоффе» и им все равно, они могут килограммами относить деньг. Но их единицы. Но я считаю, что на панике скупать что гречку, что автомобили – очень плохая затея», - объяснил он.

В ближайшее время на авторынке произойдет стабилизация, цена будет зависеть от количества желающих приобрести тот или иной автомобиль, заявил бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН ранее.

