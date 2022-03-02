Бренд-директор Аudi рассказал, когда подешевеют автомобили
Автоэксперты в пресс-центре НСН объяснили, почему цены на автомобили после ввода санкций могут остаться прежними.
В ближайшее время на авторынке произойдет стабилизация, цена будет зависеть от количества желающих приобрести тот или иной автомобиль, заявил бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН.
«После 8 марта произойдет стабилизация каких-то ценовых всплесков. Мы достигнем предела, клиенты поймут, что за эти деньги они уже не готовы покупать, мы поймем, что за эти деньги клиенты не покупают – найдется точка соприкосновения спроса и предложения, рынок стабилизуется. Дилерский бизнес для того, чтобы продавать автомобили – мы день, два на это посмотрим, а потом начнем опускать цены в поисках клиентов, которые готовы покупать за эту цену. Если пройдет неделя без желающих купить, то, возможно, цены вернуться на тот уровень, на котором они были до введения санкций», - отметил он.
В свою очередь основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН подчеркнул, что скоро наценки исчезнут как класс, ведь доходы населения падают.
«Как только ситуация успокоится, с учетом падения доходов граждан наценки просто исчезнут как класс, и, возможно, даже появятся скидки от цены производителя. Для потребителя может оказаться, что цена не будет отличаться от прошлогодней», - добавил Мосеев.
Российский авторынок способен быстро перестроиться в вопросах запчастей и ремонта, перебоев с комплектующими из-за санкций не возникнет, заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине
- Акции Сбербанка на лондонской бирже упали до одного цента
- Собчак опровергла информацию об эмиграции из России
- Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций
- СМИ: Собчак бежит из России
- Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов
- Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие
- Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России
- Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
- Глава МИД Австрии рассказал о новых санкциях ЕС против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru