Бренд-директор Аudi рассказал, когда подешевеют автомобили

Автоэксперты в пресс-центре НСН объяснили, почему цены на автомобили после ввода санкций могут остаться прежними. 

В ближайшее время на авторынке произойдет стабилизация, цена будет зависеть от количества желающих приобрести тот или иной автомобиль, заявил бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН.

«После 8 марта произойдет стабилизация каких-то ценовых всплесков. Мы достигнем предела, клиенты поймут, что за эти деньги они уже не готовы покупать, мы поймем, что за эти деньги клиенты не покупают – найдется точка соприкосновения спроса и предложения, рынок стабилизуется. Дилерский бизнес для того, чтобы продавать автомобили – мы день, два на это посмотрим, а потом начнем опускать цены в поисках клиентов, которые готовы покупать за эту цену. Если пройдет неделя без желающих купить, то, возможно, цены вернуться на тот уровень, на котором они были до введения санкций», - отметил он.
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В свою очередь основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН подчеркнул, что скоро наценки исчезнут как класс, ведь доходы населения падают.

«Как только ситуация успокоится, с учетом падения доходов граждан наценки просто исчезнут как класс, и, возможно, даже появятся скидки от цены производителя. Для потребителя может оказаться, что цена не будет отличаться от прошлогодней», - добавил Мосеев.

Российский авторынок способен быстро перестроиться в вопросах запчастей и ремонта, перебоев с комплектующими из-за санкций не возникнет, заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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