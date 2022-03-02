Бренд-директор Аudi рассказал, когда подешевеют автомобили

В свою очередь основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН подчеркнул, что скоро наценки исчезнут как класс, ведь доходы населения падают.

«Как только ситуация успокоится, с учетом падения доходов граждан наценки просто исчезнут как класс, и, возможно, даже появятся скидки от цены производителя. Для потребителя может оказаться, что цена не будет отличаться от прошлогодней», - добавил Мосеев.

Российский авторынок способен быстро перестроиться в вопросах запчастей и ремонта, перебоев с комплектующими из-за санкций не возникнет, заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН.

