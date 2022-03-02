Бренд-директор Аudi объяснил приостановку продаж ряда брендов в России
2 марта 202212:20
Евгения Желудкова
Алексей Кирдяшов отметил, что на ситуацию влияют не санкции, а неопределенность с курсом валют, приостановки носят временный характер.
Российский рынок не останется без иностранных автомобилей, заявил бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН.
«Автомобили в любом случае будут, потому что рынок на то и рынок – если есть спрос, будет предложение. Вопрос, какие из брендов поддержат российский рынок. Возможно, какие-то бренды выйдут на какое-то время с рынка России. Вопрос времени – возможно, через неделю-две они вернутся. Могут зайти новые бренды, рынок постоянно меняется, без новых автомобилей мы не останемся однозначно. Ограничения поставок – это не полное прекращение поставок, есть автомобили на складах у дилера практически всех брендов. У многих приостановки продаж из-за неопределённости курса валют», - объяснил Кирдяшов.
Машины в России подорожают не только из-за их нехватки, но и из-за курса валют. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru