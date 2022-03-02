«Китаю на радость»: В России исключили дефицит автозапчастей из-за санкций

Власти Москвы заявили, что попытки организовать уличные беспорядки в городе будут пресекаться В МЧС сообщили о пожаре на западе Москвы Почти 100 тысяч московских школьников будут сдавать итоговый экзамен в 9 классе Все желающие в Москве могут получить психологическую помощь Солнечно, без осадков и до плюс 5 градусов ожидается сегодня в Москве