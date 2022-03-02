«Китаю на радость»: В России исключили дефицит автозапчастей из-за санкций
Автоэксперт Олег Мосеев считает, что дилеры перестроятся на китайское направление за неделю.
Российский авторынок способен быстро перестроиться в вопросах запчастей и ремонта - перебоев с комплектующими из-за санкций не возникнет, заявил основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН.
«Парк автомобилей в России значительный. Да, скорее всего, он будет стареть. Меня сейчас больше интересует выстраивание логистики по запчастям, по их поставкам. Но я думаю, что это проблема решаемая. Запаса на складах дилеров и производителей для текущего обслуживания достаточно на то время, пока будут перестраиваться логистические цепочки. Могут быть проблемы со сложными ремонтами, где запчасти раньше заказывались под определенный ремонт либо привозились в малом объеме. Но это вопрос решаемый с точки зрения логистики: Китай является крупнейшим производителем автокомпонентов и запасных частей. Думаю, китайские производители очень обрадуются. А бизнес перестроится – просто не мешайте ему: на это достаточно недели», - рассказал он.
Российский рынок не останется без иностранных автомобилей, заявил ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН. По его словам, на ситуацию влияют не санкции, а неопределенность с курсом валют, а приостановки носят временный характер.
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