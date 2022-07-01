04.07.2022 состоится пресс-конференция, посвященная индустрии знакомств и секс-шопов.
04.07.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Санкции 18+. Какое будущее у российского рынка любви?»
Санкции не обошли и сферу знакомств, а также интим-товаров. С тех пор, как Tinder отключили в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5–4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей стало известно СМИ из исследований МТС. Аналогичные российские платформы, напротив, процветают: увеличение аудитории Mamba, Pure и LovePlanet составило 10, 59 и 40 процентов.
С началом санкций некоторые товары в секс-шопах оказались малодоступны для россиян. Это случилось в том числе из-за проблем с логистикой. Увеличилось время доставки интимных товаров в Россию из Европы и Китая, а закупки из США прекратились. При этом представители ритейла отмечают растущий спрос на продукты этой категории.
Участники пресс-конференции:
- владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин;
- директор по маркетингу сайта знакомств Mamba Ольга Морозова;
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какая сегодня ситуация на рынке знакомств?
- Сколько сегодня россияне тратят на знакомства и секс?
- С какими проблемами столкнулись секс-шопы из-за санкций?
- Почему сегодня все ринулись покупать секс-игрушки?
- Есть ли сезонность в секс индустрии?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8