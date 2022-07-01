04.07.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Санкции 18+. Какое будущее у российского рынка любви?»

Санкции не обошли и сферу знакомств, а также интим-товаров. С тех пор, как Tinder отключили в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5–4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей стало известно СМИ из исследований МТС. Аналогичные российские платформы, напротив, процветают: увеличение аудитории Mamba, Pure и LovePlanet составило 10, 59 и 40 процентов.

С началом санкций некоторые товары в секс-шопах оказались малодоступны для россиян. Это случилось в том числе из-за проблем с логистикой. Увеличилось время доставки интимных товаров в Россию из Европы и Китая, а закупки из США прекратились. При этом представители ритейла отмечают растущий спрос на продукты этой категории.

Участники пресс-конференции:

владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин;

директор по маркетингу сайта знакомств Mamba Ольга Морозова;

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая сегодня ситуация на рынке знакомств?

Сколько сегодня россияне тратят на знакомства и секс?

С какими проблемами столкнулись секс-шопы из-за санкций?

Почему сегодня все ринулись покупать секс-игрушки?

Есть ли сезонность в секс индустрии?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

