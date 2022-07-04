«Без силиконовых игрушек»: Как магазины для взрослых обходят санкции

«Меняются логистические пути, контакты с поставщиками, оплата, на это нужно время. Плюс курс валюты всегда влияет на то, что люди боятся и не спешат тратить деньги. Наши товары не первой необходимости, это в какой-то степени товары роскоши, романтики, чувственности. Все кризисы мы прошли, сейчас очень сложно доставлять товары из Америки, мы даже ничего не заказываем из Америки, с европейцами есть сложности. Компании намекают, что сверху попросили их с нами не работать. Мы ищем способы, как обойти эту всю историю, срок доставки увеличивается в два раза. Что касается Китая, легче, но там логистика была нарушена из-за ковида. У нас были запасы до апреля, нам этого хватило, сейчас заново все будет просыпаться, в июле-августе всегда рост продаж», - рассказал он.

По его словам, импортозамещение никто не отменял, в этом направлении идет активная работа – со всеми товарами дела обстоят хорошо, кроме высокотехнологичных силиконовых игрушек.

С началом санкций некоторые товары в секс-шопах оказались малодоступны для россиян. Это случилось в том числе из-за проблем с логистикой. Увеличилось время доставки интимных товаров в Россию из Европы и Китая, а закупки из США прекратились. При этом представители ритейла отмечают растущий спрос на продукты этой категории.

