«Прирост в 20%»: Сайт знакомств фиксирует повышенную активность пользователей

Пользователи сайт знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, заявила директор по маркетингу сайта знакомств Mamba Ольга Морозова в пресс-центре НСН.

«Ушел основной конкурент на этом рынке – Badoo, ушел он из мобильных сторов, здесь всплеск регистрации в российских дейтингах. Tinder чувствует себя неплохо, но их платные сервисы все тоже для российских пользователей отрезаны. Рынок не изменился, стал более осторожен в выборе того или иного сервиса. В нашем сервисе пользователей стало намного больше, прирост ожидается на 20% до конца лета, сейчас около 15%. Перетекание идет, пользователи переходят осторожно, рост по регистрации и по активности», - отметила она.

Санкции против России не обошли и сферу знакомств, а также интим-товаров. С тех пор, как Tinder отключили в РФ платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения, эти платформы покинули 3,5–4 млн россиян, что составляет около половины российских пользователей.

