«Очередь на презервативы»: Как меняется российский рынок после ухода Durex
Максимилиан Лапин отметил, что в России есть собственное производство презервативов, сырье доставляют из Таиланда и Индонезии.
В России налаживается производство презервативов, которые будут дешевле ушедших зарубежных аналогов, заявил владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин в пресс-центре НСН.
«У нас есть заводы, которые производят презервативы, они сырье возят из Таиланда и Индонезии. По качеству они между Contex и Durex примерно, а цена гораздо ниже. Но сейчас большая очередь на производство презервативов в связи с тем, что Durex ушел с рынка, все меняется, ниша освободилась. Мы подумываем о том, чтобы самим производить за границей, делать контрактное производство», - отметил он.
Отрасль товаров для взрослых активно перестроилась после введения ряда ограничений на поставки товаров, заявил ранее Максимилиан Лапин в пресс-центре НСН.
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