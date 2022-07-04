«Очередь на презервативы»: Как меняется российский рынок после ухода Durex

Максимилиан Лапин отметил, что в России есть собственное производство презервативов, сырье доставляют из Таиланда и Индонезии. 

В России налаживается производство презервативов, которые будут дешевле ушедших зарубежных аналогов, заявил владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин в пресс-центре НСН.

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«У нас есть заводы, которые производят презервативы, они сырье возят из Таиланда и Индонезии. По качеству они между Contex и Durex примерно, а цена гораздо ниже. Но сейчас большая очередь на производство презервативов в связи с тем, что Durex ушел с рынка, все меняется, ниша освободилась. Мы подумываем о том, чтобы самим производить за границей, делать контрактное производство», - отметил он.

Отрасль товаров для взрослых активно перестроилась после введения ряда ограничений на поставки товаров, заявил ранее Максимилиан Лапин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Санкции Против РоссииИгрушкиСексПрезервативы
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