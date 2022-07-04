Супруги Жуковы назвали средний чек в своем бутике для взрослых

Популярный певец, экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков и его супруга Ольга, владеющие бутиком «Розовый Кролик» на Кутузовском проспекте в Москве, рассказали в пресс-центре НСН, почему они решили заняться этим бизнесом.

«У нас была свадьба, и нам подарили сертификат в «Розовый Кролик». Мы поехали в тот самый магазин на Кутузовский. Взяли кучу продукции, у нас был такой период, медовый месяц. После этого мы стали регулярно этой продукцией пользоваться. И затем уже решили сами начать помогать людям укреплять семьи. Купили этот магазин и сделали из него бутик», - объяснили известные супруги.