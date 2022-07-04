Супруги Жуковы назвали средний чек в своем бутике для взрослых

Звездная пара рассказала, что они решили открыть бутик 18+ после активного медового месяца.

Популярный певец, экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков и его супруга Ольга, владеющие бутиком «Розовый Кролик» на Кутузовском проспекте в Москве, рассказали в пресс-центре НСН, почему они решили заняться этим бизнесом.

«У нас была свадьба, и нам подарили сертификат в «Розовый Кролик». Мы поехали в тот самый магазин на Кутузовский. Взяли кучу продукции, у нас был такой период, медовый месяц. После этого мы стали регулярно этой продукцией пользоваться. И затем уже решили сами начать помогать людям укреплять семьи. Купили этот магазин и сделали из него бутик», - объяснили известные супруги.

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Супруга певца Романа Ольга также озвучила, сколько люди тратят на покупки в магазинах для взрослых.

«Вот этот массажер стоит в районе 15 тысяч, например. Вакуумные подешевле, тысяч по 5-8. Люди могут зайти купить пару пачек презервативов, а недавно покупатель приобрел товара на 80 тысяч рублей. В среднем это цифра в районе 30-40 тысяч. У нас есть постоянные клиенты, которые постоянно интересуются новыми поступлениями», - добавила она.

На пресс-конференции НСН владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин объяснил, почему его сеть нельзя считать секс-шопом. По его словам, он занимается серьезной миссией, магазин призван «укреплять семьи», и только 10% товаров относятся к категории «для взрослых».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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