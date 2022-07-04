«Серьезная миссия»: Владелец магазинов для укрепления семьи об отличиях от секс-шопов

«У нас серьезная миссия, магазин называется «для укрепления семьи», много игрушек детских, взрослых товаров буквально процентов десять. У нас есть отдельная комнатка. Мы всегда приглашаем СМИ, потому что многие домысливают. У нас не секс-шоп, 80% товаров, которые продаются везде – в аптеках, на маркетплейсах, на кассах и так далее. У нас есть всего лишь отдел для секс-товаров. В «Золотом яблоке» продают секс-товары через сайт, их же так не называют», - поделился он.

Пользователи сайт знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, заявила ранее директор по маркетингу сайта знакомств Mamba Ольга Морозова в пресс-центре НСН.

