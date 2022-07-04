«Серьезная миссия»: Владелец магазинов для укрепления семьи об отличиях от секс-шопов

 Максимилиан Лапин отметил, что в его магазинах только 10% товаров относятся к категории «для взрослых». 

Владелец сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин в пресс-центре НСН объяснил, почему его сеть нельзя считать секс-шопом.

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«У нас серьезная миссия, магазин называется «для укрепления семьи», много игрушек детских, взрослых товаров буквально процентов десять. У нас есть отдельная комнатка. Мы всегда приглашаем СМИ, потому что многие домысливают. У нас не секс-шоп, 80% товаров, которые продаются везде – в аптеках, на маркетплейсах, на кассах и так далее. У нас есть всего лишь отдел для секс-товаров. В «Золотом яблоке» продают секс-товары через сайт, их же так не называют», - поделился он.

Пользователи сайт знакомств стали осторожнее подходить к выбору сервисов, заявила ранее директор по маркетингу сайта знакомств Mamba Ольга Морозова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
ТЕГИ:ИгрушкиСекс
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