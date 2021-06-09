10.06.2021 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы РФ, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: Санитарный щит. Удастся ли России избежать нового локдауна?

В ходе Петербургского международного экономического форума Роспотребнадзор заявил, о формирующемся в России «Санитарном щите», который позволит избежать локдаунов во время пандемий. Ещё в апреле президент страны Владимир Путин призвал сформировать такой щит. А в середине мая этот проект уже был анонсирован премьер-министром Михаилом Мишустиным. По мнению его авторов, санитарный щит должен обеспечить функционирование экономики и общественных отношений, не давая распространяться инфекции, а людям должно быть удобно и комфортно соблюдать новые правила. Тем временем в России по актуальным данным продолжает ежедневно выявляться около десяти тысяч новых случаев заболевания, а погибло от коронавируса за всё время 124 496 человек.

В ходе брифинга, Геннадий Онищенко расскажет, каким должен быть санитарный щит, чтобы не допустить в будущем необходимость введения локдауна, и есть ли у России ресурсы на организацию таких мер.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



