Онищенко поддержал решение властей Москвы не объявлять локдаун

Онищенко в очередной раз призвал россиян сделать прививку от коронавируса, призвав не выбирать между препаратами: по его оценке, все разрешенные российским властями вакцины безопасны и эффективны.

Ранее адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в Москве не означает введение новых штрафов.

