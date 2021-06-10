Онищенко поддержал решение властей Москвы не объявлять локдаун

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации и призвал брать пример с Европы. 

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН назвал правильным решение московских властей не вводить локдаун, несмотря на рекордное с января число заболевших коронавирусом.

«Мы говорим: "Вот, у нас подъем начался, давайте [введем] локдаун". В ответ на это требование московские власти правильно заявили: "Ничего мы не будем делать", потому что у нас все есть. У властей есть для этого все основания. Мы сегодня имеем специфическую профилактику - вакцинацию. Мы мониторим ситуацию, группы риска, определяем тактику вакцинации. В первой десятке по количеству заболевших есть несколько европейских стран. Но они не паникуют. Там говорят: привейся – и езжай, куда хочешь», - отметил Онищенко.
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Онищенко в очередной раз призвал россиян сделать прививку от коронавируса, призвав не выбирать между препаратами: по его оценке, все разрешенные российским властями вакцины безопасны и эффективны.

Ранее адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в Москве не означает введение новых штрафов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:МоскваОнищенко
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