Онищенко поддержал решение властей Москвы не объявлять локдаун
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации и призвал брать пример с Европы.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН назвал правильным решение московских властей не вводить локдаун, несмотря на рекордное с января число заболевших коронавирусом.
«Мы говорим: "Вот, у нас подъем начался, давайте [введем] локдаун". В ответ на это требование московские власти правильно заявили: "Ничего мы не будем делать", потому что у нас все есть. У властей есть для этого все основания. Мы сегодня имеем специфическую профилактику - вакцинацию. Мы мониторим ситуацию, группы риска, определяем тактику вакцинации. В первой десятке по количеству заболевших есть несколько европейских стран. Но они не паникуют. Там говорят: привейся – и езжай, куда хочешь», - отметил Онищенко.
Онищенко в очередной раз призвал россиян сделать прививку от коронавируса, призвав не выбирать между препаратами: по его оценке, все разрешенные российским властями вакцины безопасны и эффективны.
Ранее адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты в Москве не означает введение новых штрафов.
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