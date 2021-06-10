Онищенко назвал цену коллективного иммунитета в России
Бывший главный санитарный врач России заявил, что те, кто не станут вакцинироваться, тоже получат коллективный иммунитет, но «только переболев».
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН сравнил темпы вакцинации в России с мировыми и заявил, что в России непременно появится коллективный иммунитет.
«Сегодня в мире вакцинировано 2 миллиарда 208 миллионов человек. В Индии привито 300 миллионов человек. У Китая - 770 миллионов, а там население миллиард четыреста, то есть Китай уже половину своего населения привил. А у них даже трех миллионов не заболело. Ведущие страны Европы уже достигли такого уровня, что они позволяют людям с сертификатами о прививке беспрепятственно посещать все страны Европы. А у нас темпы вакцинации нельзя назвать ударными. Берет обида! Все есть: врачи, [прививочные] пункты. А в России привито всего 10% - 14-13 миллионов. Сравните цифры, какими темпами мы прививаемся! Могу сказать, мы получим коллективный иммунитет. Его заработают и те, кто не привьётся, но, только переболев, может быть, даже с госпитализацией в стационар. Зачем вам это?» - возмутился Онищенко.
Бывший главный санитарный врач России отметил, что для получения коллективного иммунитета в стране нужно, чтобы у более чем половины граждан появились антитела, то есть они должны привиться или переболеть.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда возможна очередная вспышка COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Захарова прокомментировала требование УЕФА к форме сборной Украины
- УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»
- Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
- «Езда по ушам!» Бизнес против ночных ограничений для крупных торговых сетей
- В суд поступили материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя
- В России за сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса
- В Тихом океане стартовали масштабные учения российского флота
- В Москве арестовали чиновника из Минобрнауки по делу о взятке
- Министр труда заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные
- В Госдуме запланировали изменить правила оформления ОСАГО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru