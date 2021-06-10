Онищенко назвал цену коллективного иммунитета в России

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН сравнил темпы вакцинации в России с мировыми и заявил, что в России непременно появится коллективный иммунитет.

«Сегодня в мире вакцинировано 2 миллиарда 208 миллионов человек. В Индии привито 300 миллионов человек. У Китая - 770 миллионов, а там население миллиард четыреста, то есть Китай уже половину своего населения привил. А у них даже трех миллионов не заболело. Ведущие страны Европы уже достигли такого уровня, что они позволяют людям с сертификатами о прививке беспрепятственно посещать все страны Европы. А у нас темпы вакцинации нельзя назвать ударными. Берет обида! Все есть: врачи, [прививочные] пункты. А в России привито всего 10% - 14-13 миллионов. Сравните цифры, какими темпами мы прививаемся! Могу сказать, мы получим коллективный иммунитет. Его заработают и те, кто не привьётся, но, только переболев, может быть, даже с госпитализацией в стационар. Зачем вам это?» - возмутился Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России отметил, что для получения коллективного иммунитета в стране нужно, чтобы у более чем половины граждан появились антитела, то есть они должны привиться или переболеть.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда возможна очередная вспышка COVID-19.

