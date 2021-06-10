«Маркетинговый ход». Онищенко предложил рестораторам «привить» своих сотрудников

Геннадий Онищенко рассказал руководителям предприятий общепита, как сделать, чтобы к ним не придирались санитарные инспекции. 

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН обратился к владельцам предприятий общепита, которые неоднократно жаловались на ограничения и штрафы, введенные в связи с пандемией COVID.

Зоны для привитых. Рестораторы озадачены
«Предлагаю вам ход маркетинговый. Повесьте [вывеску], и большими буквами [напишите]: "Все официанты и работники кафе привиты от коронавируса. Желающим можем показать сертификат". И к вам пойдут, вашими услугами будут пользоваться. Вы же самые уязвимые! Я понимаю, что бюджетники могут ещё несколько месяцев посидеть, если им продолжат платить зарплату. А вам-то кто заплатит? Никто. Сделайте вы это, и тогда к вам ни одна инспекция не придерется», - призвал Онищенко.

Ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров назвал запредельными новые штрафы по COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанГеннадий Онищенко
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