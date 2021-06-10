«Они же друг друга заразят!» Онищенко призвал «Москву-Сити» привиться

Бывший главный санитарный врач РФ продолжает взывать к совести тех, кто ещё не сделал прививку от коронавируса.

Офисные работники должны обязательно привиться от коронавируса, поскольку контакнтируют друг с другом в замкнутых помещениях и в первую очередь рискуют заразиться. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на брифинге НСН.

«Вся наша Москва-Сити, весь этот, как его называют, «офисный планктон» – хотя это не так: это люди, работающие в самых современных отраслях, банковских структурах – они должны добровольно привиться. Они едут в метро, на машинах, поднимаются в лифтах на этажи, они постоянно в этом котле варятся…Они же друг друга заразят! А потом своих близких, отцов, матерей», - уверен Онищенко.

Ранее Онищенко упрекнул тех, кто не желает прививаться, в трусости и прокрастинации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусГеннадий Онищенко
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