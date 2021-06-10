Онищенко обвинил в трусости нежелающих прививаться

Нужно не рассуждать о побочных эффектах вакцин и рассуждать, какая из них лучше, а идти прививаться, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.

«У вас нет врагов, а есть власть, которая хочет вас защитить. У вас есть медики, которые перед обществом сегодня заявили, что они истинные патриоты. Никто не хочет вас заколоть, сделать вам хуже. И мы свою трусость или нежелание прививаться, желание и пребывать в неге полутора лет бездельничанья и ожидания скрываем за тем, когда придет третья волна [коронавируса]. Давайте привьемся и забудем о коронавиусе. В Москве открыты сотни прививочных пунктов, в которых сидят квалифицированные врачи. Вам даже в поликлинику идти не надо! А мы пребываем в размышлениях! Давайте будем ответственны к своему здоровью!» - призвал Онищенко.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что всегда мечтал, чтобы ученые всего мира объединились вокруг создания одной вакцины против COVID.

