06.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рост материнской смертности от COVID-19. Как обезопасить беременность?»

В Минздраве беременным не дают медотвод от прививки и напоминают о необходимости вакцинации в связи с тем, что материнская смертность от COVID-19 в России в этом году выросла в 3 раза по сравнению со статистикой за 2020 год. Как выяснилось, все женщины были не привиты. Эксперты заявляют, что беременность с 22-й недели не является противопоказанием для вакцинации от ковида, что вызвало волну негатива среди населения. Однако, по сообщениям СМИ исследования показали, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. А вот при самом заболевании в случае отсутствия вакцинации от ковида, наблюдается рост числа случаев осложненного течения беременности. Также может быть задержка развития плода, самопроизвольные выкидыши и частота преждевременных родов.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

С какими сложностями сталкиваются беременные женщины в период эпидемии COVID-19?

Есть ли исследования о влиянии вакцинации на развитие плода?

Какая «побочка» может протекать у беременных после вакцинации?

Закона ли обязательная вакцинация для беременных?

Может ли беременная женщина отказаться от вакцинации?

Участники пресс-конференции:

Мария Милютина , гинеколог-репродуктолог;

, гинеколог-репродуктолог; Катя Гордон, юрист, правозащитница.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

