Гинеколог: Материнская смертность от COVID-19 выросла в три раза

Каждый день в России умирают две беременных или родильницы от коронавируса, рассказала Мария Милютина.

Материнская смертность от коронавируса увеличилась в 2021 году в три раза, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Цифры, действительно, очень грустные. Материнская смертность за прошлый, 2020 год увеличилась на 24%. В 2019 году она была 9 на 100 тысяч живорождений, это средний показатель по Европе. В 2020 году она стала 11,2 смерти на 100 тысяч живорождений. Но за неполный 2021 год материнская смертность увеличилась в три раза. По последним данным Минздрава, каждый день от коронавируса умирают две родильницы или беременных женщины. Это очень серьезные цифры. Все беременные, которые погибли от коронавируса, были непривитые. Сейчас в разных регионах только 1,3-1,5% беременных вакцинированы. С июля этого года разрешена вакцинация беременных с 22 недель, с 25 октября разрешена вакцинация кормящих матерей. Очень важно вакцинировать тех, кто планирует беременность. Мы уже понимаем, что не требуется какого-то выжидания после вакцинации. Первые исследования об эффективности вакцины проходили с участием женщин, которые вакцинировались, еще не зная о беременности. И никакого негативного влияния на течение беременности вакцинация не принесла», - пояснила гинеколог.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявила, что никаких осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных женщин в России не выявлено.

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