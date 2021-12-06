Инфекционист: Работа по вакцинации остается неудовлетворительной
Заявленных летом показателей по вакцинации в России достигли только в декабре, напомнил Николай Малышев.
Усилий по вакцинации россиян все еще недостаточно для улучшения эпидобстановки, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«В настоящее время несколько усилилась работа по вакцинации. Сейчас в два раза больше стали прививаться, а надо в четыре. Неудовлетворительная работа. Мы очень, очень запаздываем с темпами вакцинации. Мы планировали эти 60% несчастные [достичь] в середине июля, но в настоящее время только-только недавно преодолели эти цифры. Только Москва сейчас впереди в нашей стране, и, в Москве скоро будет, я думаю, 80% вакцинированных. Но опять-таки, время идет, и уже приходится говорить не только о вакцинации, но и о ревакцинации. Очень трудно сравнивать цифры. Пока одни вакцинировались и ревакцинировались, другие еще к этому не приступали. А это очень сказывается на всей эпидемической обстановке в нашей стране», - объяснил Малышев.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что реальный коллективный иммунитет в России может быть даже больше, чем официальная статистика.
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