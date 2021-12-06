Гинеколог: Антитела у новорожденных могут сохраняться до 8 месяцев
Врачи Николай Малышев и Мария Малютина напомнили, что практика прививок беременным существует уже давно.
Беременные женщины нормально переносят прививку от коронавируса, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Дети рождаются здоровые. Более того, у детей, рожденных от вакцинированных матерей, в крови антитела. Мама защищена, дети защищены, и это великое благо. Французы сейчас написали, что в среднем у 4% детей стал встречаться долгий ковид, который идет несколько месяцев, и возникает не сразу. Могут легко переболеть, но у них могут появиться осложнения через какой-то срок. Мы все время говорим: ковид, ковид. Но ведь есть целый огромный опыт у инфекционистов о том, что беременные женщины прививаются от гриппа, и великолепный результат. Бывает, что после укусов собак прививают от бешенства, и нормально переносят», - рассказал инфекционист.
В свою очередь, гинеколог Мария Милютина пояснила, что антитела привитой матери передаются ребенку.
«Эти антитела у детей могут сохраняться до 6-8 месяцев. Это действительно защита для ребенка, как и с другими инфекциями, которые иногда прививают во время беременности. Сейчас разрешены прививки, например, от коклюша перед родами, чтобы эти антитела сохранились у ребенка. Та же история и с коронавирусом. К сожалению, мы видим, что болеют и новорожденные дети, болеют тяжело, с искусственной вентиляцией легких. С приходом нового штамма болеют дети всех возрастов, и таких становится больше», - добавила Малютина.
Вакцинация от коронавируса не оказывает негативного влияния на способность к зачатию, сообщила ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
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