«Восстановление полгода»: Гинеколог о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье мужчин
Перенесенный коронавирус может сильно повлиять на показатели спермограммы у мужчин, восстановление может занять много времени, подтвердила гинеколог-репродуктолог Мария Малютина.
Статистика не подтверждает миф о влиянии вакцинации на фертильность женщин, при этом коронавирус может повлиять на репродуктивное здоровье мужчин, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Бесплодие у женщин после прививки невозможно, это абсолютный миф. У нас очень четкая статистика, мы смотрим ее каждый месяц. С ростом вакцинации летом ни на процент не снизилась частота наступления беременностей, не увеличилась частота невынашивания у тех, кто не заболел коронавирусом в первом триместре беременности. А вот после перенесенной коронавирусной инфекции показания спермограммы мужчин падают очень резко. Это зависит и от тяжести заболевания, и от тех препаратов, антибиотиков, которые применялись. Восстановление потом идет, но оно занимает от 3 до 6 месяцев. После вакцинации мы не видели ни одного ухудшения показателя спермограммы, они не меняются. Отрицательной динамики показателей мы не видим. То же самое по качеству получения яйцеклеток, по эмбриональному развитию, по частоте наступления беременности в программе ЭКО, там, где это очень четко можно увидеть. Никакого влияния вакцинации на это нет», - подчеркнула гинеколог.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что беременные женщины нормально переносят прививку от коронавируса.
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