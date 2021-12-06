«Восстановление полгода»: Гинеколог о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье мужчин

Прирост коронавируса в Москве пятые сутки превышает 3 тысячи случаев Объем промроизводства в столице вырос на 25% за 10 месяцев Тела двоих рабочих найдены в самодельной бане на востоке Москвы Разрешение на строительство филиала Эрмитажа на территории ЗИЛа выдали в столице Реконструкция бывшей гостиницы «Центральная» стартует на Тверской улице