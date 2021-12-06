Гинеколог: Беременные болеют коронавирусом в 2-3 раза тяжелее
6 декабря 202112:24
Любовь Дурынина
У беременных женщин на 10% выше риск попасть на ИВЛ, рассказала гинеколог Мария Милютина.
Беременные женщины болеют коронавирусом тяжелее и чаще сталкиваются с осложнениями, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Беременные болеют в 2-3 раза тяжелее, чем не беременные женщины. У них гораздо выше риск осложнений. По данным Минздрава, уже более 650 беременных находились на искусственной вентиляции легких, из них 50 перенесли процедуру ЭКМО, это тяжелейшее, нагрузочное лечение, само по себе очень опасное. То есть болеют очень тяжело, и риски развития пневмоний выше, их больше 10%. Порядка 2% вероятность попасть на аппарат ИВЛ в результате коронавируса. Кроме этого, врачи отмечают, что у беременных на фоне благополучного состояния очень быстро может нарастать тяжесть заболевания. К счастью, коронавирус не дает врожденных пороков плода. Но в то же время даже у легко переболевших женщин после COVID-19 повышается частота неразвивающихся беременностей, мертворождений. Может быть, это связано со свертываемостью крови, исследования проходят. Даже к легкому течению надо подходить серьезно», - заключила Милютина.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что усилий по вакцинации россиян все еще недостаточно для улучшения эпидобстановки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru