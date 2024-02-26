28.02.2024 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Россияне накопили рекордные долги. Чем отдавать?»

Долг россиян к взысканию в счет банков достиг 3,2 трлн рублей, сообщают СМИ со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. В 2023 году на исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию банковских долгов. Долги россиян перед банками растут год от года. В 2022 году объем долгов по исполнительным производствам равнялся 3,04 трлн рублей, в 2021 году — 2,88 трлн рублей, в 2020-м — 2,71 трлн рублей. По состоянию на начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам проживает в Красноярском и Краснодарском краях, Башкортостане, Подмосковье и Челябинской области. Так же по итогам первого полугодия 2023 года число россиян с тремя и более кредитами на руках выросло до 11,2 млн, свидетельствуют данные Центробанка. По предварительным данным, во второй половине года этот показатель продолжил увеличиваться. По мнению экспертов, в случае усугубления ситуации России грозит «кредитный пузырь» — массовый невозврат по займам.

С чем связан рост неплатежей по кредитам?

По каким кредитам самые большие просрочки?

Как часто люди стали прибегать к банкротству?

Какова сегодня средняя сумма займа?

Как сегодня коллекторы взыскивают долги?

Три и более. Как регулируется количество выдаваемых займов?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

