Россиянам предложили не выдавать кредиты при долговой нагрузке выше 50%
28 февраля 202410:51
Николай Грутов
Запрет для ряда граждан на выдачу кредитов нужно вводить постепенно, отметил в эфире НСН Эльман Мехтиев.
Нужно перестать выдавать кредиты тем заемщикам, показатель долговой нагрузки которых выше 50%, заявил заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.
«Макропруденциальные лимиты у нас есть: банки не имеют права выдавать новые кредиты, если долговая нагрузка выше 80%. В диапазоне от 50% до 80% выдача кредитов ограничена. Но тут я согласен с сенатором Николаем Журавлевым, который еще в прошлом году спросил: «А зачем вообще выдают кредиты и займы, если долговая нагрузка у человека свыше 50%?». В Казахстане это вообще запрещено, но там ввели запрет резко, и вырос черный рынок. Поэтому постепенный подход Банка России мне кажется оправданным. Мой личный прогноз: рано или поздно нужно перестать выдавать кредиты, если показатель долговой нагрузки выше 50%», - сказал Мехтиев.
Ранее Эльман Мехтиев заявил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) должна улучшить эффективность взысканий долгов россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru