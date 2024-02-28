«Банкам все, а людям ничего?»: Депутат Кирьянов заявил, что МФО «будут жить»
Микрофинансовые организации нельзя сокращать, иначе россияне отправятся к «черным маклерам», отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Если российские банки умерят свои аппетиты, то проценты снизятся и в микрофинансовых организациях (МФО), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Микрофинансовые организации (МФО) у нас под пристальным вниманием государства. Не проходит и месяца, чтобы в Госдуме не предпринимались усилия по дополнительному урегулированию. МФО находятся под контролем регулятора, человек может вступить с ними в спор, пойти в суд, в крайнем случае обратиться в правоохранительные органы… Если мы сокращаем МФО, то мы отправляем огромное количество людей с невысокими доходами к черным маклерам, бандитам. Как было в 90-е годы? В долг давали люди в малиновых пиджаках и взыскивали долги они – по принципу «кошелек или жизнь». Мы же этого не хотим? Микрофинансовые организации будут существовать. Их проценты некоторым образом связаны с банковскими, и если банки умерят свои аппетиты, то снизятся проценты и в МФО. Банки в России, на мой взгляд, ленятся работать и стремятся сохранять сверхдоходы, но прошли времена, когда банкам все, а людям ничего. В ситуацию должно вмешиваться государство», – сказал Кирьянов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимым ликвидировать микрофинансовые организации. При этом Путин указал, что если они злоупотребляют доверием людей, то их нужно «приводить в чувство», передает «Радиоточка НСН».
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