«Банкам все, а людям ничего?»: Депутат Кирьянов заявил, что МФО «будут жить»

Микрофинансовые организации нельзя сокращать, иначе россияне отправятся к «черным маклерам», отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

Если российские банки умерят свои аппетиты, то проценты снизятся и в микрофинансовых организациях (МФО), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Микрофинансовые организации (МФО) у нас под пристальным вниманием государства. Не проходит и месяца, чтобы в Госдуме не предпринимались усилия по дополнительному урегулированию. МФО находятся под контролем регулятора, человек может вступить с ними в спор, пойти в суд, в крайнем случае обратиться в правоохранительные органы… Если мы сокращаем МФО, то мы отправляем огромное количество людей с невысокими доходами к черным маклерам, бандитам. Как было в 90-е годы? В долг давали люди в малиновых пиджаках и взыскивали долги они – по принципу «кошелек или жизнь». Мы же этого не хотим? Микрофинансовые организации будут существовать. Их проценты некоторым образом связаны с банковскими, и если банки умерят свои аппетиты, то снизятся проценты и в МФО. Банки в России, на мой взгляд, ленятся работать и стремятся сохранять сверхдоходы, но прошли времена, когда банкам все, а людям ничего. В ситуацию должно вмешиваться государство», сказал Кирьянов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимым ликвидировать микрофинансовые организации. При этом Путин указал, что если они злоупотребляют доверием людей, то их нужно «приводить в чувство», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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