ФССП призвали улучшить эффективность взысканий долгов

Последние действия властей приводят к патернализму: россияне начинают думать, что государство спишет все долги, отметил в эфире НСН Эльман Мехтиев.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) должна улучшить эффективность взысканий долгов с россиян, иначе будет необходимость большего урегулирования на досудебной стадии, заявил заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.

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«Если ФССП не будет улучшать эффективность (взысканий – ред. НСН), будет необходимость большего урегулирования на досудебной стадии. Но эффективных механизмов для этого нет. И последние действия (властей – ред. НСН), которые мы наблюдаем, приводят ко все большему патернализму: мол, долги все равно спишут. Я не говорю про долги, связанные с СВО, речь про все остальное население, которое считает, что государство все долги спишет. Тут уже нужна просветительская работа и жесткие меры, может быть, и словесные интервенции – чтобы понимали: долг платежом красен», - сказал Мехтиев.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил РБК, что россиянам списали более шести миллиардов рублей долгов в рамках внесудебной процедуры банкротства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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