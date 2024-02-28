Финансовую грамотность назвали бесполезной из-за политики ЦБ РФ
Рубль за последний год девальвировался с 60 до 90-100 рублей, при таком раскладе сохранять и сберегать что-то бессмысленно, отметил Ярослав Кабаков.
Сколько бы россияне не экономили, они ничего не получат из-за турбулентной денежно-кредитной политики Банка России, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Какая может быть финансовая грамотность? Не трать, сберегай, сохраняй… А у нас за последний год рубль девальвировался с 60 до 90-100 рублей! Давайте говорить честно: финансовая грамотность у нас должна начинаться не с кредитов, а с понимания, куда в ближайшее время понесет нашу экономику, как будет реагировать ЦБ, какими будут ставки. Экономь не экономь, а при такой турбулентной денежно-кредитной политике Банка России ты ничего не получишь… Каждое заседание обсуждать микрофинансовые организации, как ограничить проценты, выдачу кредитов, где сэкономить – это хорошо. Но то, что у нас реальные располагаемые доходы с 2014 года снизились, не столь часто обсуждается. Вопросы, связанные с доходами населения – первоочередные, а расходы и кредиты – это уже на усмотрение конкретного физлица… Финансовая грамотность у нас от кризиса к кризису подрастает. Скоро в детском саду будут рассказывать, что такое кредиты и как ими пользоваться», – сказал Кабаков.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что если российские банки умерят свои аппетиты, то проценты снизятся и в микрофинансовых организациях (МФО), передает «Радиоточка НСН».
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