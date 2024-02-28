«Большой сигнал»: Взыскание долгов с россиян назвали неэффективным

«С точки зрения физических лиц – ничего страшного. Проблема в том, насколько эффективно это взыскание. Даже если взять данные ФССП (Федеральной службы судебных приставов - ред. НСН) за 2023 год, то эффективность взыскания с физических лиц в пользу юридических составила 11,8%. То есть, даже если они взыщут 3,2 трлн рублей, то, максимум, будет взыскано в районе 400 млрд рублей. Это большой сигнал о том, что проблему долговой нагрузки нужно было решать еще в 2016 году, когда первый раз вышло поручение президента РФ Владимира Путина на эту тему», - сказал Мехтиев.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФССП сообщили, что с россиян в пользу банков собираются взыскать 3,2 трлн рублей. Отмечалось, что всего за 2023 год на рассмотрении службы находилось почти 25 млн исполнительных производств, передает «Радиоточка НСН».

