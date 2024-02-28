Кирьянов назвал условия снижения показателя предельной долговой нагрузки до 50%
Часто россияне получают скрытую доходность, а также «серые» зарплаты, при этом банк может пойти навстречу в выдаче кредита, отметил депутат Артем Кирьянов.
Показатель предельной долговой нагрузки можно снизить до 50% в том случае, когда произойдет «обеление» экономики и вывод из тени доходов физлиц, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Сложно представить себе ситуацию, когда человек с долговой нагрузкой в 80%, который должен отдать 80 тысяч из 100 тысяч рублей дохода. В реальности трудно представить, если не учитывать нашу скрытую доходность, теневую ее часть: не только от теневой части бизнеса, но и «серые», «черные» зарплаты, недекларируемые доходы. Приходит человек в банк и говорит: «У меня доход небольшой, но я точно отдам… Квартиру хочу, и даже первоначальный взнос 30% принес». У нас банк может пойти навстречу, потому что как кредитная организация он мало что теряет. Поэтому первая задача, которая у нас стоит – «обеление» экономики, вывод из тени доходов физлиц. Тогда можно будет снизить и показатель предельной долговой нагрузки до 50%», - сказал Кирьянов.
Ранее Банк России установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года, ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80%, передает «Радиоточка НСН».
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